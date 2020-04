Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200429 - 0398 Frankfurt-Sachsenhausen: Radfahrer angegriffen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am späten Dienstagabend (28.04.2020) kam es im Stadtteil Sachsenhausen zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen mehreren Radfahrern, in dessen Verlauf zwei bislang unbekannte Täter einen 43 Jahre alten Mann attackierten.

Der Geschädigte war gegen 17:45 Uhr auf dem Radweg der Ignatz-Bubis-Brücke in Richtung Sachsenhausen unterwegs, als er auf der Brücke beinahe mit zwei anderen Radfahrern zusammenstieß. Mit diesen geriet er zunächst in einen verbalen Streit. In dessen Verlauf warf einer der beiden sein Fahrrad in Richtung des Geschädigten und traf diesen an der Schulter. Der 43-Jährige zog sich deshalb zurück und fuhr weiter. In Höhe Dreieichstraße / Große Rittergasse lauerte ihm einer Streithähne auf und stieß ihn vom Rad. Auch der zweite kam hinzu. Beide schlugen und traten schließlich auf ihr bereits am Boden liegendes Opfer ein, wobei einer von ihnen die Herausgabe des Mobiltelefons forderte. Glücklicherweise gingen hinzugeeilte Passanten dazwischen und verhinderten schlimmeres. Die Angreifer flüchteten daraufhin auf ihren Rädern in Richtung Kleine Rittergasse und von dort aus in unbekannte Richtung. Aufgrund der Verletzungen kam der Geschädigte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Personenbeschreibung: 1. Täter: Männlich, circa 25 bis 30Jahre alt, dickliche Gestalt, rote buschige Haare sowie Bart, bekleidet mit rotem Longsleeve und schwarzer Jogginghose mit einem weißen Streifen an der Seite. Er fuhr ein silbernes Mountainbike mit schwarzgrünem Sattel.

2. Täter: Männlich, circa 25-30 Jahre alt, dunkle Haare mit Glatzenansatz vorne, dünner Bart, bekleidet mit schwarzer Brille, schwarzem Oberteil, blauer Jogginghose der Marke "Adidas" mit weißen Streifen an der Seite und schwarzen Sneakern. Er fuhr ein schwarzweißes Mountainbike und hatte ein Kettenschloss geschultert.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zur Tat und / oder den Tätern werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell