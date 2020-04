Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200428 - 0395 Frankfurt-Gutleutviertel: Einbruch bei Post misslingt - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag nahm die Polizei einen 20-Jährigen im Gutleutviertel fest. Der junge Mann scheiterte bei dem Versuch in einem Verteilzentrum der Post einzubrechen.

Als es mitten in der Nacht, gegen 02:55 Uhr, in der Gutleutstraße laut "rumpelte", riss der Lärm einen Anwohner aus dem Schlaf. Bei dem Blick aus dem Fenster sah dieser den späteren Beschuldigten, welcher offensichtlich versuchte, gewaltsam in ein Gebäude der Post zu gelangen. Dabei ging er brachial vor, als er eine Fensterscheibe mit Bierflasche, Blechdose und Steinen einwarf. Schließlich versuchte er über eine Straßenlaterne das mehrere meterhohe Fenstersims zu erreichen. Als dies jedoch misslang, flüchtete er zu Fuß über die Erntestraße, wo ihn die alarmierte Streife festnehmen konnte. Der Beschuldigte kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Die Entscheidung einer richterlichen Vorführung steht noch aus.

