Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200428 - 0394 Frankfurt-Eckenheim: Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntag, den 26. April 2020, in der Zeit zwischen 22.15 Uhr und 24.00 Uhr, einen Pkw in der Ronneburgstraße.

Das Fahrzeug stand geparkt vor dem Anwesen Nummer 26. Es handelt sich um einen schwarzen VW Jetta mit dem amtlichen Kennzeichen F-I 881. Der 29-jährige Eigentümer des Wagens gab an, am Tag vor dem Diebstahl den Schlüssel des VW verloren zu haben. Der Wert des Fahrzeuges wird mit etwa 8.000 EUR angegeben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200.

