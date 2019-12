Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fußgängerin schwer verletzt

Ahaus (ots)

Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall, bei dem am Montag in Ahaus-Alstätte eine 79 Jahre alte Ahauserin schwere Verletzungen erlitten hat. Ein 58-jähriger Ahauser hatte die Fußgängerin gegen 18.35 Uhr beim Zurücksetzen aus einer Einfahrt auf Enscheder Straße erfasst. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell