Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Allmersbach im Tal (ots)

Nach einer Körperverletzung am Rande eines Festes in Allmersbach in der Nacht zum vergangenen Sonntag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren, waren gegen 02:00 Uhr in der Industriestraße auf dem Nachhauseweg, als sie nach eigenen Angaben von zwei anderen Männern niedergeschlagen wurden. In diesem Zusammenhang ging auch eine Geldbörse verloren, die von hilfsbereiten Jugendlichen zurückgebracht wurde. Im Rahmen der Fahndung konnten von der Polizei drei Tatverdächtige ermittelt werden, die jedoch zum Tathergang andere Angaben machten.

Der Polizeiposten Weissach bittet um Zeugenhinweise, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben. Insbesondere werden die Jugendlichen gebeten sich zu melden, welche dem Opfer die Geldbörse zurückgebracht haben. Hinweise werden unter Telefon 07191/3526-0.

