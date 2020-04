Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Sachbeschädigung im Industriegebiet

Melle (ots)

Im Industriegebiet an der Anton-Schlecker-Straße kam es in der Zeit zwischen dem 08.04 und dem 12.04.2020 zu einer Sachbeschädigung an einem teuren Sportwagen. Unbekannte haben in dem Zeitraum auf dem Gelände eines Gerüstbaubetriebes einen weißen Mercedes AMG C63 demoliert. Die Täter schlugen diverse Scheiben des Autos ein und beschmierten das Coupe mit Farbe. Der dabei entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Meller Polizei unter 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell