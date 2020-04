Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Ilegale Müllablagerung im Wald bei Hustädte (mit Bild)

In der Zeit von Karsamstag bis zum Dienstag kam es nördlich der Gemarkung Hustädte zu einer illegalen Müllablagerung. Der Tatort liegt ca. 1000 m nördlich von Hustädte in einem Wald, rund 200 m abseits der Straße. An der Müllablagerung gibt es einige Auffälligkeiten, u.a. sind ein Schild mit der Aufschrift "Silit" (Hersteller von Kochgeschirr) und eine %-Tafel abgelegt worden. Möglicherweise stammt der Abfall aus einer Ladenräumung. Die Polizei in Melle sucht nach Hinweisen zu Fahrzeugen oder Personen, die im Zusammenhang mit der illegalen Entsorgung stehen könnten. Ebenso sind die Ermittler auf der Suche nach Hinweisen, woher der Abfall stammen könnte. Die Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/92060-130 oder 05422/920600 entgegengenommen.

