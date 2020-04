Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Supermärkten randaliert

Bocholt (ots)

Im polizeilichen Gewahrsam landete am Dienstag in Bocholt ein Randalierer. Der polizeilich vielfach in Erscheinung getretene 36-Jährige war in drei verschiedenen Verbrauchermärkten durch sein konfrontatives Verhalten aufgefallen. In einem Geschäft an der Friesenstraße attackierte er Sicherheitskräfte, und auch gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv und beleidigte sie. Die Beamten nahmen den Vredener zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

