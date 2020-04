Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall weggefahren

Stadtlohn (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro hat ein Autofahrer am vergangenen Samstag in Stadtlohn nach einem Unfall hinterlassen. Dazu war es gegen 19.00 Uhr auf der Drosselstiege gekommen: Nach Zeugenangaben stieß ein weißer Lieferwagen beim Rangieren rückwärtsfahrend gegen einen dort parkenden, schwarz lackierten Mercedes. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Am Steuer habe ein Mann mit dunklem Teint gesessen, das Fahrzeug des Verursachers habe ein Nummernschild mit Kennzeichen "MS" für Münster gehabt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

