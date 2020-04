Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Seitenscheibe eingeschlagen

Bocholt (ots)

Mit Gewalt ist ein Dieb in der Nacht zum Ostersonntag in Bocholt-Liedern in einen Minibagger eingedrungen. Das Fahrzeug hatte am Anholter Postweg gestanden. Der Täter eine Seitenscheibe ein und entwendete aus dem Inneren nach ersten Erkenntnissen zwei Schaufeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

