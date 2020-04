Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Mit Auto überschlagen

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 3.600 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Ostermontag in Bocholt-Liedern abgespielt hat. Eine 46-Jährige war gegen 14.05 Uhr mit ihrem Wagen auf der Werther Straße in Richtung Isselburg-Werth unterwegs. Die Bocholterin überholte nach Zeugenangaben in einer Linkskurve ein anderes Fahrzeug. Als sie wieder einscherte, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Es kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich auf einem Feld liegen. Ein Rettungswagen brachte die 46-Jährige in ein Krankenhaus. Da sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung der Bocholterin ergaben, entnahm ein Arzt ihr zur genauen Überprüfung eine Blutprobe.

