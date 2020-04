Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Papiercontainer brennt

Gronau (ots)

Einen Papiercontainer hat am Ostermontag in Gronau gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass Unbekannte den Inhalt vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Das Geschehen spielte sich gegen 21.45 Uhr an der Overdinkelstraße ab. Kräfte der Gronauer Feuerwehr löschten die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell