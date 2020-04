Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In parkendes Auto eingedrungen

Borken (ots)

An einem parkenden Fahrzeug haben sich Unbekannte am Osterwochenende in Borken zu schaffen gemacht. Die Täter waren auf nicht bekannte Weise in einen Wagen eingedrungen, der an der Holthausener Straße parkte. Erste Erkenntnisse lassen auf einen missglückten Autodiebstahl schließen - die Täter hatten erfolglos versucht, das Zündschloss zu manipulieren. Sie entwendeten nichts aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 11.00 Uhr, und Montag, 13.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell