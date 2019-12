Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 24.12.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Einbrüche:

Gangelt - Einbruchsdiebstahl

In der Zeit vom 22.12.2019, 12:00 Uhr, bis zum 23.12.2019, 09:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses an der Einhardstraße ein und gelangten so in das Hausinnere. Nach ersten Erkenntnissen wurden anschließend diverse Schmuckstücke sowie Bargeld entwendet.

Gangelt - versuchter Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

In den frühen Morgenstunden des 23.12.2019 versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür zu einer Gaststätte an der Sittarder Straße aufzuhebeln. Als dies scheiterte, flüchteten die Täter in einem grünen PKW ohne Kennzeichen.

Kfz-Delikte:

Geilenkirchen - Diebstahl eines PKW

In der Zeit vom 21.12.2019, 17:00 Uhr, bis zum 23.12.2019, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände an der Straße Fürthenrode einen nicht zugelassenen PKW der Marke Fiat 500.

Gangelt - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum Montag, 23.12.2019, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Pkw ein, der auf der Straße Großer Pley stand und entwendeten eine Damenhandtasche.

