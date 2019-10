Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Demonstration mit 150 Teilnehmern

Twist (ots)

Am Samstagvormittag haben sich rund 150 Teilnehmer, darunter viele Familien mit Kindern, am Schützenplatz Rühlermoor eingefunden, um sich gemeinsam für den Ausbau eines parallel geführten Radweges an der Landesstraße 47 einzusetzen.

Nach einem Redebeitrag haben sich die Teilnehmer mit Transparenten auf die Geh-und Radwege der L47 in Richtung Twist begeben. Dabei waren ebenfalls zwei mit themenbezogenen Beschriftungen ausgestattete Traktoren und ein Bus auf der Landesstraße unterwegs. Der Zug wurde durch die Meppener Polizei begleitet.

Während der gesamten Versammlung ist es zu keinerlei nennenswerten Verkehrsbehinderungen gekommen. Um 11:50 Uhr war die Veranstaltung nach knapp zwei Stunden am Schützenplatz beendet.

