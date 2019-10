Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Firma

Meppen (ots)

Am Samstagabend sind unbekannte Täter in eine Firma an der Essener Straße eingedrungen. Die Täter hebelten Türen mehrerer Gebäude auf und durchsuchten die Räume. Ob sie Diebesgut erlangten ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

