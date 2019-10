Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Sachbeschädigungen im Ortskern

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es im Ortskern zu gleich mehreren Sachbeschädigungen gekommen.

Unbekannte Täter haben in der Aaltalstraße sowie in mehreren Nebenstraßen den Inhalt aus den dort aufgestellten Mülltonnen auf den Straßen verteilt. Hierbei wurden mehrere Mülltonnen beschädigt. In der Berliner Straße sowie in der Ostpreußenstraße wurden mehrere Fahrzeuge mit Farbe beschmiert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)9800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell