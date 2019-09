Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Versuchter Einbruch

Bühl (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 2:40 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Bühlertalstraße durch einen lauten Knall wach. Sie stellte fest, dass ein Mann circa 20-25 Jahre alt mit schwarzen dunklen Haaren versucht hatte das gekippte Wohnzimmerfenster aufzudrücken. Hierbei war eine innenstehende Blechvase heruntergefallen. Der Einbrecher flüchtete in Richtung Schloßstraße. Die Polizei in Bühl bittet um Zeugenhinweise unter Telefon, 07223 99097-0. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell