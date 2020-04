Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Vereinsheim beschädigt

Vreden (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag das Fenster eines Vereinsheims in Vreden. Die Täter beließen es nach ersten Erkenntnissen dabei und drangen nicht in das Gebäude an einem Sportplatz in der Bauerschaft Kleinmast ein. Spuren legen nahe, dass mehrere Unbekannte in der Nacht auf dem Gelände eine Feuerstelle entzündeten und Alkohol konsumierten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell