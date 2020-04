Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200406.7 Sankt Michaelisdonn: Auto kommt von der Straße ab

Sankt Michaelisdonn (ots)

Samstag ist ein Autofahrer in Sankt Michaelisdonn aus unklarer Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 16.45 Uhr war der 49-Jährige in einem Volvo auf der Landesstraße 140 in Richtung Sankt Michaelisdonn unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache fuhr er über die Gegenfahrbahn, geriet von der Straße ab und kam abseits im Straßengraben zum Stillstand. Dabei erlitt der Dithmarscher leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Nach dem Unglück war der Volvo nicht mehr fahrbereit.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell