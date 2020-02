Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Worblingen) Körperverletzung auf Spielplatz 30.01.2020

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung, die bereits am Donnerstag, 30.01.2020, gegen 16.45 Uhr auf dem Spielplatz beim alten Sportplatz in der Hardstraße begangen wurde. Ein unbekannter Jugendlicher warf einen etwa golfballgroßen Stein in Richtung eines siebenjährigen Mädchens und traf dieses im Gesicht. Das Mädchen wurde hierdurch verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Warum es zu dem Steinwurf kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, in Verbindung zu setzen.

