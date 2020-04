Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte- Zigarettenautomat aufgeflext

Ahaus (ots)

An einem Zigarettenautomaten haben sich Unbekannte in Ahaus-Alstätte zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen flexten die Täter die Verriegelung auf, konnten aber die Verkleidung des Automaten nicht mehr öffnen. Ob die Unbekannten etwas daraus gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Am Sonntag wurde der Schaden gegen 13.35 Uhr an dem Gerät entdeckt, das an der Gronauer Straße steht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell