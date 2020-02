Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - 41 Jähriger fährt auf Fahrschulauto auf

Tuttlingen (ots)

Am frühen Mittwochabend ist es auf höhe Bahnhof Tuttlingen zu einen Auffahrunfall mit Beteiligung eines Fahrschulautos gekommen. Dieses stand an der dortigen Ampel und wollte wieder anfahren. In diesem Moment fuhr ein 41-jähriger Gofl-Fahrer auf das Fahrschulauto auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

