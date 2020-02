Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen) Unfall auf winterglatter Straße fordert leicht verletzte Autofahrerin und rund 12.000 Euro Schaden

Hüfingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 12.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Mittwochabend auf der zu dieser Zeit winterglatten Hochstraße passiert ist. Eine 23 Jahre junge Frau fuhr gegen 19.50 Uhr mit einem Fiat 500 über die Hochstraße von Bräunlingen in Richtung Donaueschingen. Während der Fahrt geriet der Wagen in einer leichten Rechtskurve der Hochstraße ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Fiat mit der linken, vorderen Fahrzeugecke gegen einen Sattelzug-Lastwagen, der just in diesem Moment entgegenkam. Bei dem Unfall zog sich die 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Nach der Verständigung eintreffende Rettungskräfte brachten die junge Frau zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Auch die Feuerwehr Hüfingen traf mit drei Fahrzeugen und 18 Mann zur Unterstützung an der Unfallörtlichkeit ein. Hinzugerufene Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden mit rund 12.000 Euro beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Aufgrund der durch den Unfall bestehenden Fahrbahnverunreinigungen und der überfrierenden Nässe wurde die Hochstraße durch den Bauhof gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet.

