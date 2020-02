Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto beim Schwarzwald-Baar-Center absichtlich zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Am vergangenen Montagnachmittag, im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter mutwillig den Fahrzeuglack eines geparkten BMWs zerkratzt, der auf dem Großraumparkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers an der Straße "Neuer Markt" abgestellt war. Durch die Tat entstand an dem BMW Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro. Nach der nun erfolgten Anzeigenerstattung ermittelt die Polizei Villingen (07721 601-0) wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

