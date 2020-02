Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen) - Unbekannte Täter brechen Rollcontainer in Schule auf

Geisingen (ots)

In einer Berufsfachschule in Geisingen wurde in der Zeit von Dienstagmittag auf Mittwochmorgen ein Rollcontainer in einem Büro aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und verursachten einen Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Immendingen unter 07462/9464-0 entgegen.

