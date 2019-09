Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Außenwände von Museum und Kirchenorganisation mit Graffiti besprüht

Karlsruhe (ots)

Ein in einem wohl psychischen Ausnahmezustand befindlicher 29-jähriger Mann hat am Sonntagmittag gegen 11.19 Uhr Wände einer kirchlichen Institution und eines Museums in der Karlsruher Innenstadt mit Graffiti besprüht. Er benutzte dabei eine Spraydose mit bronzener Farbe. Bei den polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige kurz darauf gefasst werden. Er wurde schließlich in einer Klinik untergebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell