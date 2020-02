Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus (05.02.2020)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Mittwoch im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 06 Uhr gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftshaus (Apotheke) in der Wollmatinger Straße 72 einzudringen. Mit einem Bohrer beschädigte er das Türschluss, in das Innere gelangte er jedoch nicht. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

