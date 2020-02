Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 33n

Radolfzell) Unfallflucht - Zeugen gesucht (05.02.2020)

B 33n / Radolfzell (ots)

Zeugen sucht die Polizei, die am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der Auffahrt zur B 33 neu einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein 18-jähriger Dacia-Lenker fuhr von Radolfzell kommend auf die Auffahrt zur B 33 neu auf, um weiter in Richtung Stuttgart zu fahren. In der Auffahrt kam ihm ein roter Lieferwagen, zur Hälfte auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu verhindern wich der 18-Jährige nach rechts aus und streifte hierbei die Leitplanke. Der Fahrer des roten Lieferwagens fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

