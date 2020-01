Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein schwarzer Audi A6 wurde am Sonntag, 12. Januar 2020, in der Zeit von 17:00 bis 18:30 Uhr, durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt.

Der Pkw stand in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 13 und wurde vermutlich beim Ausparken eines roten Transporters an der linken Seite beschädigt. Entsprechende rote Lackrückstände konnten am Audi aufgefunden werden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (00048516).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell