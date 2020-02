Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckarrems: Glaspanel einer Fußgängerbrücke eingeworfen; Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht; K1683

Sersheim: Pkw schleudert in Kurve gegen Baum

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar - Neckarrems: Glaspanel einer Fußgängerbrücke eingeworfen

Zeugen verständigten die Polizei am Montag gegen 18:30 Uhr, nachdem diese zuvor beobachten konnten, wie ein Jugendlicher ein Glaspanel an der Fußgängerbrücke über die Rems in der Fellbacher Straße in Neckarrems eingeworfen hatte. Die Beamten trafen vor Ort noch mehrere Jugendliche an, die aber vorgaben, den bislang unbekannten Täter nicht zu kennen. Dieser sei nach der Tat davongerannt. Der Polizeiposten Remseck nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07146 280 820 entgegen.

Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr in Kornwestheim in der Adlerstraße einen Unfallschaden von circa 3.000 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte einen dort geparkten Mercedes mit Böblinger Kennzeichen (BB). Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

K1683 / Sersheim: Pkw schleudert in Kurve gegen Baum

Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Skoda am Montag gegen 12:40 Uhr die Kreisstraße 1683 von Hohenhaslach nach Sersheim, als er am Ende eines Kurvenverlaufs ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn kam. In der Folge kollidierte das Fahrzeugheck mit einem Baum. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Skoda wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941 0 an das Polizeirevier zu wenden.

