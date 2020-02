Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Erneut Senior Opfer von "Falschen Polizeibeamten" geworden

Ludwigsburg (ots)

"Falsche Polizeibeamte" waren am Montagnachmittag erneut erfolgreich und betrogen einen 85-Jährigen in Korntal-Münchingen. Mit der bekannten Masche, dass der Senior im Fokus von Kriminellen stehen würde, gab sich ein Unbekannter am Telefon als Kriminalbeamter im Auftrag der Staatsanwaltschaft aus. Um seine Wertgegenstände zu schützen, sollte der 85-Jährige seine Ersparnisse zur Sicherung der Polizei übergeben. Im guten Glauben mit der echten Polizei zu telefonieren, transportierte der Mann mehrere zehntausend Euro in einem Rucksack. Die Unbekannten lotsten den Mann bis nach Waiblingen, wo er den Rucksack für die Täter ablegte. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals dazu auffordern wird, Wertgegenstände zur Sicherung zu übergeben. Sollte der Verdacht bestehen, dass es sich um Betrüger handelt, wird empfohlen, sich über die Notrufnummer "110" über die Echtheit der Beamten zu versichern. Hierzu bitte nicht die Rückruftaste benutzen, da die Täter oft einen Anruf über die Notrufnummer vortäuschen.

