Rutesheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht ; Holzgerlingen: Fußgänger angefahren

K1017 / Rutesheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Montag gegen 6:45 Uhr auf der K1017 im Bereich Rutesheim zugetragen hat. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die Kreisstraße von Heimsheim kommend in Richtung Rutesheim. In einer Kurve kam ihm ein anderer Lkw auf seiner Fahrbahn entgegen. Hierbei kollidierte das Heck des entgegenkommenden Lkw mit dem Außenspiegel des Lkw des 32-Jährigen, so dass der Außenspiegel beim schwungvollen Einklappen die Scheibe zerspringen ließ. Der Außenspiegel wird ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 750 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem unfallverursachenden Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605 0 beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Holzgerlingen: Fußgängerin angefahren

Am Montag gegen 7:05 Uhr wurde in Holzgerlingen in der Böblinger Straße eine 52-jährige Fußgängerin angefahren. Ein 50-Jähriger verließ mit seinem Toyota den Kreisverkehr an der Olgastraße (K1001) auf die Böblinger Straße in Richtung Ortsmitte Holzgerlingen. Hierbei übersah er vermutlich die 52-Jährige, welche direkt nach dem Kreisverkehr die Straße überqueren wollte. In der Folge wurde die Frau vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Am Toyota entstand kein Schaden.

