Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bargeld in Markgröningen gestohlen; Sachbeschädigung in Vaihingen an der Enz; Pkw-Diebstahl in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Markgröningen: Kassenautomat aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Montag gegen 02.40 Uhr im Kurt-Lindemann-Weg in Markgröningen sein Unwesen. Im Parkhaus einer orthopädischen Klinik brach der Unbekannte einen Kassenautomaten auf und entwendete eine noch unbekannte Bargeldsumme. Anschließend machte sich der Dieb aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.600 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0.

Vaihingen an der Enz: Bahnhofsgebäude besprüht

Auf das "Alte Bahnhofsgebäude", das sich in der Seestraße in Kleinglattbach befindet, hatte es ein bislang unbekannter Täter, zwischen Samstag 17.30 Uhr und Sonntag 08.00 Uhr, abgesehen. Der Unbekannte besprühte auf der Nord-, Süd- und Ostseite die Fassaden mit weißer, gelbgrüner sowie schwarzer Farbe. Er hinterließ verschiedene Smileys, Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Hierbei richtete er einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel. 07042 941-0, zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Ford C-Max gestohlen

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Pkw-Diebstahl geben können, der zwischen Samstag 19.00 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr in der Tammer Straße in Bissingen verübt wurde. Der Pkw, bei dem es sich um einen weißen Ford C-Max mit Karlsruher Zulassung (KA) handelt, stand verschlossen vor einem Wohnhaus am Fahrbahnrand und wurde dort auf noch ungeklärte Art und Weise entwendet. Der Wagen, auf dem sich eine orangefarbene Werbeaufschrift befand, hat einen Wert von etwa 8.000 Euro.

