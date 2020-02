POL-LB: Sachbeschädigung in Sindelfingen; Verkehrsunfall mutmaßlich unter Alkoholeinfluss in Aidlingen; Polizeibeamte in Sindelfingen angegriffen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sindelfingen-Maichingen: Durchgangstür beschädigt

Am Sonntag zwischen 15.00 und 17.45 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Sindelfinger Straße in Sindelfingen-Maichingen die Glasscheibe der Durchgangstür des Bürgerhauses eingeschlagen und hierbei einen Sachschaden von rund 500 Euro angerichtet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Aidlingen: Peugeot-Lenkerin prallt gegen Laternenmast

Vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt hatte, prallte eine 72-jährige Peugeot-Lenkerin am Sonntag gegen 17.35 Uhr im Forchenweg in Aidlingen gegen einen Laternenmast. Die Fahrerin, die von der Lindenstraße in Richtung der Hauptstraße unterwegs war, kam im Bereich einer Rechtskurve im Forchenweg nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Laternenmast. Anschließend machte sie sich mit dem stark beschädigten Peugeot aus dem Staub. Dies blieb jedoch nicht unbemerkt und so verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Anhand eines Kennzeichens, das an der Unfallstelle zurückblieb, konnten die Beamten die 72-Jährige schließlich ermitteln und sie zusammen mit dem beschädigten Peugeot zu Hause antreffen. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, führte die 72-Jährige einen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Da der Laternenmast drohte umzustürzen und im Bereich des abgestellten Pkw Öl auslief war, wurde die Feuerwehr Aidlingen alarmiert. In der Folge legten die Wehrleute die Betonlaterne um und kümmerten sich noch um die Betriebsflüssigkeiten.

Sindelfingen: 54-Jähriger greift Polizisten bei Verkehrskontrolle an

Am Sonntag gegen 23.50 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Sindelfingen einen 54-jährigen Mercedes-Fahrer in Sindelfingen anhalten und kontrollieren. Der Mann, der mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit in der Gartenstraße und in der Ziegelstraße unterwegs war, setzte seine Fahrt über die Leonberger Straße fort. Nachdem die Streifenwagenbesatzung dem Mercedes-Fahrer Zeichen zum Anhalten gegeben hatte, bog dieser in die Rotbühlstraße ab und parkte dort. Im Anschluss daran erfolgte die Verkehrskontrolle. Gleich zu Beginn der Kontrolle trat der 54-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv auf und wollte mehrfach das Auto verlassen. Dies wurde ihm allerdings untersagt. Nachdem der Querulant obendrein noch mit seiner Smartwatch Unterstützung holen wollte, versuchten die Einsatzkräfte ihm die Uhr abzunehmen. Der 54-Jährige verhielt sich weiterhin sehr unkooperativ, schrie lautstark umher und schlug in Richtung eines Beamten. Nachdem er diesen verfehlt hatte, beugte sich ein zweiter Polizist ins Fahrzeug, um so auf den Mann einzuwirken. Daraufhin holte der 54-Jährige zu einem weiteren Schlag aus und traf einen Polizisten am Arm. Der Mann wurde anschließend aus dem Mercedes gezogen und mit einer Handschließe gefesselt. Da er sich zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht ausweisen konnte, wurde der 54-Jährige zum Polizeirevier Sindelfingen transportiert. Nachdem seine Identität festgestellt werden konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch den Angriff wohl niemand verletzt.

