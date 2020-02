Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Tatverdächtiger zu Sachbeschädigungsserie ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei in Bietigheim-Bissingen hat am Sonntag einen 35-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der im Verdacht steht, in der Nacht zum vergangenen Donnerstag , 30. Januar 2020, eine Serie von Sachbeschädigungen gegangen und vornehmlich durch Steinwürfe einen Sachschaden von rund 26.000 Euro angerichtet zu haben (wir berichteten). Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Tatverdächtige befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

