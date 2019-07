Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Eigentümer gesucht - Wem gehören die Gegenstände?

Minden (ots)

Nach der Durchsuchung eines 36-Jährigen Mindeners am Bahnhofsvorplatz, bitten die Beamten um Hinweise zu mehreren aufgefundenen Gegenständen. Bei diesen könnte es sich um Diebesgut handeln.

Als ein aufmerksamer Zeuge am Mittwoch, dem 10. Juli gegen 17 Uhr am Fahrradparkplatz in der Bahnstraße einen Mann beobachtete, der versuchte das Vorderrad eines Fahrrades abzumontieren, rief er die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte trafen daraufhin einen Mindener (36) an, der an einem Rad herumhantierte und auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Bei der Kontrolle des Mindeners fand die Streifenwagenbesatzung mehrere Gegenstände auf, die sichergestellt wurden. Darunter zahlreiche Schmuckgegenstände, wie Uhren der Marken Swatch, Timex, Meister Anker, Regent oder Columbus sowie mehrere Ketten und Anhänger. Außerdem fanden sich diverse Fahrradteile sowie ein hochwertiges weißes E-Bike der Marke Bulls.

Da die Ermittler die Vermutung haben, dass es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handeln könnte, das Fahrrad bisher jedoch nicht als gestohlen gemeldet wurde, bitten sie unter Telefon (0571) 88660 um Hinweise von Eigentümern, die ihren Gegenstände wiedererkennen.

