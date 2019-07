Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) bietet Selbstbehauptungskurse für Frauen an

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden bietet ab September und Oktober jeweils einen Selbstbehauptungskurs für Frauen an.

Durch gezieltes Training sollen das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen gestärkt werden. Die Teilnehmerinnen lernen, eine Situation besser einzuschätzen und Verteidigungsstrategien zu entwickeln. Dadurch können Übergriffe vermieden oder im Ansatz erstickt werden. Weiterhin werden einfache und praktikable Selbstverteidigungstechniken vermittelt.

Der erste Kurs findet jeweils mittwochs, vom 04.09.2019 - 09.10.2019, von 19.00 - 21:00 Uhr in Minden-Häverstädt, im dortigen Gemeindehaus der St. Jakobus Kirchengemeinde, Menzelstraße 1 statt und wird von Astrid Cronjäger sowie Jens Howe geleitet.

Der zweite Kurs findet in Kooperation mit dem Familienzentrum Eisbergen, in der dortigen Kindertagesstätte statt. Termine hierfür sind jeweils mittwochs, vom 30.10.2019 - 04.12.2019, in der Zeit von 18:00 - 20:30 Uhr. Der Kurs wird von Karin Schneider geleitet.

Die Teilnahmegebühr für die Kurse beträgt jeweils 65,- Euro pro Person. Der Kurs wird zusätzlich vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz betreut. Es können pro Kurs maximal 16 Teilnehmerinnen angemeldet werden.

Anmeldungen von interessierten Frauen werden ab sofort unter der Email-Adresse: birgit.thinnes@polizei.nrw.de entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/termine-2 sowie unter www.pspv.de.

