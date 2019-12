Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl mit Folgen

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, OT Angerstein, Sonntag, 08.12.2019, 03:45 Uhr - 04:15 Uhr, Hannoversche Straße,

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Pärchen aus Katlenburg-Lindau gleich mehrere Streifenwagen beschäftigt. Ein 21-jährige und seine 17-jährige Freundin waren zunächst in einer Gaststätte in Angerstein zu Gast. Dort nahmen sie vermutlich gleich mehrere Jacken anderer Besucher mit. In einer der Jacken wurde dann ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden. Mit dem dazugehörigen PKW fuhren die beiden dann davon. Nach Zeugenhinweisen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später im Bereich Bovenden festgestellt und angehalten werden.

Der 21-jährige Fahrzeugführer und seine Freundin standen zudem unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen beide Personen eingeleitet.

