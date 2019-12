Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall (kal)

Einbeck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, den 07.12.2019, um 01:00 Uhr, auf der Bundesstraße 3 in Höhe Kuventhal. Der 48-jährige Pkw Fahrer aus Hannover kam in einer Kurve, aus bislang unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Er blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

