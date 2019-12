Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorsätzliche einfache Körperverletzung (kal)

Einbeck (ots)

Am Sonntag, den 08.112.2019, 00:05 Uhr, kam es während einer Veranstaltung in Markoldendorf zu einer Körperverletzung. Der 42-jährige Beschuldigte aus Einbeck zog das 67-jährige Opfer aus Dassel zunächst an den Ohren und verabreichte ihm dann eine sogenannte "Kopfnuss". Dadurch erleidet das Opfer eine Kopfplatzwunde und muss in das Einbecker Bürgerspital zur Behandlung eingeliefert werden. Dem Beschuldigten wird für die Veranstaltung ein Hausverbot ausgesprochen und seitens der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell