Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kollidiert mit Reh

Uslar (ots)

K 447 zwischen Wahmbeck und Bodenfelde

07.12.19, 01.00 Uhr

Ein 54-Jähriger Fahrzeugführer aus einer Ortschaft des Fleckens Bodenfelde befährt mit seinem Pkw die K 447 von Wahmbeck kommend in Richtung Bodenfelde als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Fahrzeug kollidierte. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Das Tier verendet an der Unfallstelle.

