Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reh läuft gegen Fahrzeug

Uslar (ots)

K 449, zwischen Bodenfelde und Wiensen (st)

06.12.19, 07.15 Uhr

Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entsteht am Pkw einer 46-Jährigen aus Bodenfelde, die kurz vor dem Ortseingang Wiensen mit einem Reh zusammenstieß. Die Fahrzeugführerin befuhr die K 449 von Bodenfelde in Richtung Wiensen als ihr plötzlich ein Reh in die rechte Fahrzeugseite lief. Das Tier flüchtete anschließend.

