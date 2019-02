Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Einbruchsversuch scheitert

Schifferstadt (ots)

Unbekannte Täter versuchten sich im Zeitraum vom 12.02.2019, 08:00 Uhr bis zum 13.02.2019, 08:00 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Robert-Schumann-Straße zu verschaffen. Entsprechende Werkzeugspuren sind am Fenster festgestellt worden. Weil das Fenster technisch zu gut gesichert war, scheiterte der Aufbruchsversuch jedoch. Außer den Werkzeugspuren konnte die Polizei noch Schuhspuren sichern. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235-4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei bietet Beratungen zum Thema Einbruchsschutz an. Wenden Sie sich dazu an Ihren Bezirksbeamten.

