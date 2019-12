Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Flüchtiger Fahrzeugführer verursacht hohen Sachschaden

Uslar (ots)

Volpriehausen (st)

06.12.19, 16.30 Uhr - 19.30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt mit seinem Fahrzeug beim Ein - oder Ausparken den in einer Parklücke in der Schachtstraße abgestellten Pkw eines örtlichen Seniorenwohnheims. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt. Am Pkw der geschädigten Institution entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Hinweise zum Fahrzeug und/ oder zum Unfallverursacher erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05571-926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell