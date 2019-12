Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl (kal)

Einbeck (ots)

Während eines Weihnachtseinkaufs am 07.12.2019 in einem Geschäft in Hannover wird der 59-jährigen Geschädigten aus Einbeck das Portemonnaie mit Bargeld und diversen Papieren aus ihrem Rucksack entwendet. Hinweise auf den Täter können nicht gegeben werden. Insgesamt entsteht durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von 320 Euro.

