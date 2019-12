Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 22.12.2019, zwischen 13.00 Uhr und 15:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße Alte Schmiede ein. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Am gleichen Tag versuchte ein Einbrecher gegen 19:45 Uhr in ein Ladenlokal in der Steinbecker Meile einzubrechen. Die ausgelöste Alarmanlage ließ ihn jedoch von seinem Vorhaben absehen. Remscheid - Am Freitag, den 20.12.2019 drangen Täter zwischen 17:45 Uhr und 21:00 Uhr in ein Haus in der Kaiser-Wilhelm-Straße ein. Es wurden Wertgegenstände, Bargeld und Schmuck entwendet. Solingen - In der Laibacher Straße brachen unbekannte Täter zwischen dem 20.12.2019, 18:00 Uhr, und dem 21.12.2019, 4:10 Uhr, in eine Doppelhaushälfte ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck. Hingegen erfolglos versuchten Einbrecher in der Nacht vom 20.12.2019 (17:15 Uhr) auf den 21.12.2019 (08:30 Uhr) in eine Wohnung der Matthias-Claudius-Straße einzudringen. Die Fenstersicherung bot Widerstand. Zwischen dem 20.12.2019, 18:00 Uhr, und dem 22.12.2019, 16:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Einlass in ein Geschäftshaus an der Dönhoffstraße. Es wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202/284-0 zu melden. (jb)

