POL-W: W - Mercedes überschlägt sich auf Gräfrather Straße

Wuppertal - Am späten Sonntagnachmittag (22.12.2019, 16:45 Uhr) überschlug sich eine Auto auf der Gräfrather Straße. Ein Berliner (47) fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Kaiserstraße, als er den Randstein einer Verkehrsinsel touchierte. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich in der Folge einmal überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Alle weiteren Insassen - die Ehefrau (41) sowie die beiden Kinder (8 und 11) - blieben unverletzt und konnten das Auto aus eigener Kraft verlassen. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt wurden. Der Bereich der Unfallstelle wurde in beide Richtungen bis 19:30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden liegt bei circa 4.500 Euro. (jb)

