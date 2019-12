Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - geparkter Pkw beschädigt

Lippe (ots)

Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 18.30 und 19.00 Uhr in der Triftenstraße ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Skoda am rechten Fahrzeugheck durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte bislang unerkannt sich vom Unfallort. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

