Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Weißer VW Multivan entwendet.

Lippe (ots)

Keinen schönen Nikolaustag erlebten die Eigentümer eines weißen VW Multivans. Unbekannte Diebe stahlen das Fahrzeug in der Nacht auf Freitag von der Hofzufahrt eines Hauses an der Paderborner Straße. Der weiße Wagen hat ein schwarzlackiertes Fahrzeugdach und es waren LIP-Kennzeichen angebracht. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder auf den Verbleib des etwa 50.000 Euro teuren Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

